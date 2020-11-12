Радник Єрмака Уманський подав у відставку

"Карантин вихідного дня? Ок! Тоді всі на вихід! І я почну перший".

Колишній міністр фінансів, радник голови Офісу президента України Ігор Уманський подав у відставку.

Про це Уманський повідомив ввечері 12 листопада.

"Карантин вихідного дня? Ок! Тоді всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову. Про причини відставки - все після ухвалення рішення за моєю заявою. Обов'язково запрошу всіх, кому небайдуже. Відпочивайте!" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в квітні колишній міністр фінансів Ігор Уманський в інтерв'ю LB.ua розповів, що хотів звільнити голову податкової Сергія Верланова у зв'язку з можливою корупцією. Він заявив, що через "скрутки" бюджет щомісяця недоотримує в середньому 5 млрд гривень.

Після цього лідери фракцій Верховної Ради домовилися створити тимчасову слідчу комісію, щоб перевірити заяви Ігоря Уманського про "скрутки" ПДВ.

Крім цього, глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що колишній міністр фінансів Ігор Уманський стане його радником. За словами Єрмака, його обурила інформація про корупційні схеми на митниці і в податковій, які озвучив Ігор Уманський. Тому він запропонував йому механізм, який допоможе винищити ці схеми.

Уманський двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів - у 2008-2010 рр. у команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов'язки міністра, і в 2014-2015 рр. в команді міністра Наталії Яресько.