В Офісі президента пояснили, чому Зеленський перебуває у "Феофанії"

У стані здоров'я Зеленського не відбулося жодних змін з того моменту, коли було отримано позитивний результат тесту на COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський перебуває на самоізоляції в лікарні "Феофанія", тому що там уже обладнано спеціальну ситуаційну кімнату, що дає змогу главі держави весь час перебувати в робочому режимі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"З огляду на те, що там уже обладнано спеціальну ситуаційну кімнату, де поставлено все обладнання, заведено спецзв'язок і можна відразу працювати, здійснювати онлайн-зустрічі, селекторні наради. Тобто мотиваційно це виключно пов'язано з тим, щоб збудувати робочий графік одразу, незалежно від того часу, який йому доведеться перебувати на ізоляції", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що оскільки державна резиденція "Конча-Заспа", де тимчасово мешкає президент, була раніше законсервована, а йому доведеться бути не на робочому місці щонайменше 14 днів і проводити при цьому багато зустрічей у режимі онлайн, то було ухвалено рішення перебратися до "Феофанії".

За словами Подоляка, в стані здоров'я Зеленського не відбулося жодних змін з того моменту, коли отримано позитивний результат тесту на COVID-19.

"У президента невеликі температурні коливання, не більше того. Тому ще раз: причина переїзду до "Феофанії" пов'язана лише з тим, що там була можливість одразу працювати в ситуаційній кімнаті", - сказав радник Єрмака.

Подоляк зауважив, що оскільки керівник Офісу президента також постійно перебуває в робочому процесі, а в його квартирі організувати ситуаційну кімнату неможливо, то не можна було допустити, щоб він випав із робочого режиму щонайменше на два тижні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, наразі перебувають в ізольованих палатах київської лікарні "Феофанія".

Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель у Facebook повідомила, що президент перебував удома, проте у вівторок був госпіталізований до "Феофанії", "адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією".

"Президент і керівник його Офісу вже провели звідти кілька нарад, там же ввечері у вівторок президент спілкувався з канцлером Ангелою Меркель. Обоє активні і мають легкі симптоми хвороби", - повідомила вона.

На початку листопада стало відомо, що київську клінічну лікарню "Феофанія" планують віддати для потреб хворих на коронавірус, оскільки уряд прогнозує збільшення кількості інфікованих COVID-19.

У понеділок президент Зеленський і голова його офісу Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію. Улітку Зеленський казав, що хотів заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".