Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
ГоловнаПолітика

В Офісі президента пояснили, чому Зеленський перебуває у "Феофанії"

У стані здоров'я Зеленського не відбулося жодних змін з того моменту, коли було отримано позитивний результат тесту на COVID-19.

В Офісі президента пояснили, чому Зеленський перебуває у "Феофанії"
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський перебуває на самоізоляції в лікарні "Феофанія", тому що там уже обладнано спеціальну ситуаційну кімнату, що дає змогу главі держави весь час перебувати в робочому режимі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"З огляду на те, що там уже обладнано спеціальну ситуаційну кімнату, де поставлено все обладнання, заведено спецзв'язок і можна відразу працювати, здійснювати онлайн-зустрічі, селекторні наради. Тобто мотиваційно це виключно пов'язано з тим, щоб збудувати робочий графік одразу, незалежно від того часу, який йому доведеться перебувати на ізоляції", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що оскільки державна резиденція "Конча-Заспа", де тимчасово мешкає президент, була раніше законсервована, а йому доведеться бути не на робочому місці щонайменше 14 днів і проводити при цьому багато зустрічей у режимі онлайн, то було ухвалено рішення перебратися до "Феофанії".

За словами Подоляка, в стані здоров'я Зеленського не відбулося жодних змін з того моменту, коли отримано позитивний результат тесту на COVID-19.

"У президента невеликі температурні коливання, не більше того. Тому ще раз: причина переїзду до "Феофанії" пов'язана лише з тим, що там була можливість одразу працювати в ситуаційній кімнаті", - сказав радник Єрмака.

Подоляк зауважив, що оскільки керівник Офісу президента також постійно перебуває в робочому процесі, а в його квартирі організувати ситуаційну кімнату неможливо, то не можна було допустити, щоб він випав із робочого режиму щонайменше на два тижні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, наразі перебувають в ізольованих палатах київської лікарні "Феофанія".

Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель у Facebook повідомила, що президент перебував удома, проте у вівторок був госпіталізований до "Феофанії", "адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією".

"Президент і керівник його Офісу вже провели звідти кілька нарад, там же ввечері у вівторок президент спілкувався з канцлером Ангелою Меркель. Обоє активні і мають легкі симптоми хвороби", - повідомила вона. 

На початку листопада стало відомо, що київську клінічну лікарню "Феофанія" планують віддати для потреб хворих на коронавірус, оскільки уряд прогнозує збільшення кількості інфікованих COVID-19.

У понеділок президент Зеленський і голова його офісу Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію. Улітку Зеленський казав, що хотів заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також