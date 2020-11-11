Апеляційний суд зобов'язав призначити повторні вибори мера та міськради Броварів

Рішення остаточне та оскарженню не підлягає.

Суд апеляційної інстанції залишив в силі рішення першої інстанції, яким було визнано вибори міського голови та вибори депутатів Броварської міської ради недійсними та зобов’язала призначити повторні вибори.

Про це у Facebook повідомив депутат Броварської міської ради Андрій Саук.

"Перевиборам бути! Апеляційна інстанція залишила в силі рішення першої інстанції за моїм позовом, яким було визнано вибори міського голови та вибори депутатів Броварської міської ради такими що не відбулися та зобов’язала призначити повторні вибори міського голови Броварів та депутатів Броварської міської ради", - написав Саук.

Він зазначив, що це рішення остаточне та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія має дані про результати виборів усіх міських голів у семи областях України.

Станом на 10 листопада встановлено результати виборів 1281 голови (з 1421): 304 - міських, 399 - селищних і 578 - сільських.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вимагає вжити заходів для негайного встановлення результатів місцевих виборів.