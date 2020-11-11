На посаду нового голови Миколаївської ОДА розглядатимуть керівника обласного штабу "Слуги народу"

Чинний голова ОДА Стаднік кілька днів тому запевняв, що не чув інформації про підготовку свого звільнення.

Новим головою Миколаївської обласної державної адміністрації може стати керівник обласного штабу "Слуги народу" Віталій Кім.

Нині ОДА все ще очолює Олександр Стаднік, призначений у вересні 2019-го. Проте співрозмовники LB.ua у фракції "СН" і Кабміні припускають, що його буде звільнено.

Кім раніше був волонтером для партії "СН" на парламентських виборах, цього року готував "Слуг народу" до місцевих виборів на Миколаївщині. На виборах у міськраду йшов під другим номером одразу після Тетяни Домбровської - кандидатки, яку глава партії Олександр Корнієнко назвав "робочою бабою".

Стаднік у коментарі місцевому виданню кілька днів тому повідомив, що нічого не чув про підготовку своєї відставки.

Нагадаємо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників обласних державних адміністрацій триватиме за результатами місцевих виборів.

5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

До цього їхнє звільнення погодив уряд. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пояснив, що таке рішення зумовлене моніторингом стану справ у регіонах.

"Мінрегіон регулярно моніторить стан справ у кожному регіоні по багатьох напрямках. Щотижня ретельно відпрацьовуємо ці питання з ОДА. У тому числі по реалізації програми президента "Велике будівництво" та проєктів регіонального розвитку. За результатами таких оцінок й інших об’єктивних факторів сьогодні на засіданні уряду було погоджено подання про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій", – додав він.