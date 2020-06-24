Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты

Николаевский политик и одна из возможных кандидатов на выборах в мэры Николаева Татьяна Домбровская считает недопустимыми высказывания главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко в ее адрес, но принимает его извинения и готова работать дальше. Об этом она заявила в комментарии LB.ua.

"Я считаю, что это недопустимо, чтобы мужчина говорил, в принципе, в такой форме о женщине. Безусловно, та оценка работы, которую вчера дал Александр во время пресс-конференции, это высокая оценка. Единственное, ее в такой грубой мужской форме быть не должно. Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", - отметила Домбровская.

Извинения Корниенко, по ее словам, она принимает.

"Да (принимаю - ред.). Да. Но я хочу подчеркнуть: это недопустимо, чтобы мужчина в принципе говорил о женщине в такой форме", - отметила политик.

Также он намерена продолжать сотрудничество со "Слугой народа" и готова баллотироваться в мэры Николаева от провластной партии, если партия так решит.

"Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", - резюмировала Татьяна Домбровская.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву "вообще красоткой", а также сравнил ее с "корабельной сосной". Ирина Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Позже Корниенко принес извинения обеим женщинам.