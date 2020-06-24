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Елена Кравец из "Квартала" опровергла слухи о баллотировании в мэры Киева

"Я никуда не собираюсь. Политика мне не интересна".

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец опровергла слухи о баллотировании в мэры Киева.

"Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все.. Политика мне не интересна. Точка", - написала она в инстаграме.

Напомним, что партия "Слуга народа", созданная "кварталовцем" Владимиром Зеленским, пока не определилась со своим кандидатом в мэры Киева. В праймериз участвуют несколько человек, в том числе Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура.

В последние дни появились слухи о том, что от "Слуги народа" может баллотироваться кто-то неожиданный вроде Кравец.

Первый тур выборов мэра Киева пройдет 25 октября. Главным претендентом на победу в Киеве, согласно последним соцопросам, остается действующий мэр Виталий Кличко.

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