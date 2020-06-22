Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
ГлавнаяПолитика

"Пропозиція" собирается подписать на съезде меморандум за честные выборы

Подписать меморандум могут как делегаты съезда партии, так и почетные гости.

"Пропозиція" собирается подписать на съезде меморандум за честные выборы
Фото: Макс Требухов

"Партия мэров" "Пропозиція" во время съезда 3 июля планирует подписать с представителями других регионов Меморандум за честные выборы, против произвола, использования админресурса. Об этом в интервью LB.ua рассказали пять градоначальников, представляющих партию.

"3-го июля (в день анонсированного съезда - ред.) мы кладем руки на стол и говорим: вот - манифест, вот - программа партии. Кто за – присоединяйтесь. Мы ни от кого не прячемся, никакие истории не придумываем. Каждый вправе выбрать. Сейчас мы не можем обсуждать коллег, которые отсутствуют, - корпоративная этика", - отметил мэр Днепра Борис Филатов.

"Каждый политик, особенно претендующий на лидерство в стране, должен понимать: он хочет иметь синицу в руках или журавля в небе. Но если человек идет во главе серьезной партии, представляющей местное самоуправление, его не могут проигнорировать - у него мандат от избирателей. Есть ребята, которые с нами не идут, но идею поддерживают. Они приедут на съезд в качестве почетных гостей.

Пока не будем говорить (кто это - ред.). Они приезжают в качестве почетных гостей, подписывают с нами Меморандум за честные выборы, против произвола, использования админресурса", - рассказал также он.

Среди тех, кто поддерживает идею партии, но пока не присоединился к ней, по словам мэров, например, градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"У Марцинкива - своя история, много-много лет работы в движении и с партией «Свобода». Ему тяжело отказаться от этого", - отметил мэр Николаева Александр Сенкевич. 

"У каждого своя партийная история. И есть люди, свободные в выборе, и те, кто много избирательных периодов, пиковых нагрузок прошли, пребывая в одной из политических сил. Вот вы спросили там про Бондаренко… Такие люди есть в «Батькивщине», в бывшей «Партии регионов», ныне в ОПЗЖ, в других политических силах. У нас нет идеи превратить Ассоциацию городов в партию мэров. Мы базируемся не на идеологии, мы хотим, чтобы нашей идеологией была программа развития", - добавил мэр Кропивницкого Андрей Райкович.

Что касается участия в новосозданной партии "тяжеловесов" региональной политики, как то мэра Киева Виталия Кличко или мэров Харькова и Одессы Геннадиев Кернеса и Труханова, то в "Пропозиції" говорят, что "Кличко должен осмотреться", а у "Геннадиев своя партия". Также "Пропозиція" вела переговоры с командой Владимира Гройсмана, но она "скорее всего, пойдет в "Винницкую европейскую стратегию".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также