"Пропозиція" собирается подписать на съезде меморандум за честные выборы

"Партия мэров" "Пропозиція" во время съезда 3 июля планирует подписать с представителями других регионов Меморандум за честные выборы, против произвола, использования админресурса. Об этом в интервью LB.ua рассказали пять градоначальников, представляющих партию.

"3-го июля (в день анонсированного съезда - ред.) мы кладем руки на стол и говорим: вот - манифест, вот - программа партии. Кто за – присоединяйтесь. Мы ни от кого не прячемся, никакие истории не придумываем. Каждый вправе выбрать. Сейчас мы не можем обсуждать коллег, которые отсутствуют, - корпоративная этика", - отметил мэр Днепра Борис Филатов.

"Каждый политик, особенно претендующий на лидерство в стране, должен понимать: он хочет иметь синицу в руках или журавля в небе. Но если человек идет во главе серьезной партии, представляющей местное самоуправление, его не могут проигнорировать - у него мандат от избирателей. Есть ребята, которые с нами не идут, но идею поддерживают. Они приедут на съезд в качестве почетных гостей.

Пока не будем говорить (кто это - ред.). Они приезжают в качестве почетных гостей, подписывают с нами Меморандум за честные выборы, против произвола, использования админресурса", - рассказал также он.

Среди тех, кто поддерживает идею партии, но пока не присоединился к ней, по словам мэров, например, градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"У Марцинкива - своя история, много-много лет работы в движении и с партией «Свобода». Ему тяжело отказаться от этого", - отметил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"У каждого своя партийная история. И есть люди, свободные в выборе, и те, кто много избирательных периодов, пиковых нагрузок прошли, пребывая в одной из политических сил. Вот вы спросили там про Бондаренко… Такие люди есть в «Батькивщине», в бывшей «Партии регионов», ныне в ОПЗЖ, в других политических силах. У нас нет идеи превратить Ассоциацию городов в партию мэров. Мы базируемся не на идеологии, мы хотим, чтобы нашей идеологией была программа развития", - добавил мэр Кропивницкого Андрей Райкович.

Что касается участия в новосозданной партии "тяжеловесов" региональной политики, как то мэра Киева Виталия Кличко или мэров Харькова и Одессы Геннадиев Кернеса и Труханова, то в "Пропозиції" говорят, что "Кличко должен осмотреться", а у "Геннадиев своя партия". Также "Пропозиція" вела переговоры с командой Владимира Гройсмана, но она "скорее всего, пойдет в "Винницкую европейскую стратегию".