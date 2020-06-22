"Партия мэров" "Пропозиція" рассчитывает на партнерство со "Слугой народа"

Новосозданная так называемая партия мэров "Пропозиція" не будет в оппозиции к "Слуге народа". Об этом в интервью LB.ua заявили мэры, презентовавшие партию 19 июня.

"Мы не будем в оппозиции к «Слуге», потому что «Слуга» в каком-то смысле - это не идеологическая платформа, не партия с идеологической программой. Это - политическая сила, которая хочет под зонтиком рейтинга президента зайти в местный совет. Я уже говорил, что для них цель – зайти и собрать большинство, а не что-то сделать. У нас есть четкие позиции по развитию наших городов, территорий и некоторые программы, которые мы уже запустили и которые необходимо закончить, вокруг которых мы можем строить нашу политическую агитацию. Мы не хотим быть в оппозиции к действующей власти. Более того, мы считаем, что это невозможно", - отметил градоначальник Николаева Александр Сенкевич.

"...Мы не оппозиционеры, мы – пропозиционеры", - добавил мэр Днепра Борис Филатов.

Более того, "Пропозиція" готова выступить партнерами для создания большинства, при условии, как отметил Филатов, честных выборов.

"У нас проукраинская позиция, которая касается конкретно местного самоуправления. Если ребята, которые зайдут, будут пользоваться этими, скажем так, направлениями в своей деятельности, мы готовы с ними объединяться", - добавил мэр Николаева.

Подробнее о партии читайте в полном тексте интервью «Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»