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​"Евросолидарность" призвала застраховать всех медиков от коронавируса

Каждый шестой заболевший в Украине - медик.

​"Евросолидарность" призвала застраховать всех медиков от коронавируса
Фото: eurosolidarity.org

Оппозиционная партия "Европейская солидарность" призвала власть Украины обеспечить страхование всех без исключения медицинских работников от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил бывший президент Украины, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

"Сейчас, в нелегкие для всего мира времена, украинские медики в очередной раз показывают нам пример высокого профессионализма и самопожертвования. Как воины на фронте, они стоят на передовой в борьбе за здоровье и жизнь. Во время пандемии они спасают не только нас - медики спасают Украину. Вот почему мы требуем от власти застраховать всех медицинских работников на случай заболевания COVID-19 ", - цитирует Порошенко пресс-служба партии.

В "Евросолидарности" заявили, что с начала пандемии коронавируса команда Порошенко сделала поддержку и защиту врачей своим главным приоритетом. В первую очередь Фонд Порошенко, компания "Рошен", волонтеры и партийцы взялись обеспечить медработников средствами защиты и медоборудованием.

"130 тысяч защитных костюмов высокого качества, десятки тысяч высокоточных ИФА-тестов швейцарской кампании Roche, почти полсотни аппаратов ИВЛ, три тысячи пульсоксиметров, защитные очки и другое медицинское оборудование - вот вклад нашей команды в борьбе с коронавируса, и в поддержку врачей" , - отмечает Петр Порошенко.

Общая сумма благотворительной помощи уже достигла 100 миллионов гривен.

"Но оппозиция не может подменить власть, которая обязана позаботиться о медиках, которые, рискуя своими жизнями, спасают других", - сказал Порошенко.

Напомним, что по состоянию на 21 июня в Украине подтвердили 36 560 случаев COVID-19, из них 5 998 пришлось на медиков.

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