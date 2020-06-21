За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 735 человек

В Украине 20 июня коронавирус подтвердили у 735 человек, таким образом количество заразившихся увеличилось до 36 560. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки в результате COVID-19 умерли восемь человек (всего - 1002), выздоровели 103 пациента (всего - 16 509).

Лидером по количеству новых случаев остается Львовская область (101), далее следует Ровенская (96) и Закарпатская (80) области.

В Киеве за последние сутки диагноз подтвердили у 73 человек.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1647

Волынская область - 1782

Днепропетровская область - 1042

Донецкая область - 362

Житомирская область - 1257

Закарпатская область - 2149

Запорожская область - 554

Ивано-Франковская область - 2015

Кировоградская область - 620

г. Киев - 4325

Киевская область - 2208

Львовская область - 3780

Луганская область - 72

Николаевская область - 358

Одесская область - 1266

Полтавская область - 291

Ровенская область - 2872

Сумская область - 257

Тернопольская область - 1688

Харьковская область - 1805

Херсонская область - 186

Хмельницкая область - 622

Черновицкая область - 4324

Черкасская область - 603

Черниговская область - 475.

Напомним, 19 июня в Украине коронавирус диагностировали у 841 человека.