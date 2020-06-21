За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 735 человек

В Украине 20 июня коронавирус подтвердили у 735 человек, таким образом количество заразившихся увеличилось до 36 560. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
За последние сутки в результате COVID-19 умерли восемь человек (всего - 1002), выздоровели 103 пациента (всего - 16 509).
Лидером по количеству новых случаев остается Львовская область (101), далее следует Ровенская (96) и Закарпатская (80) области.
В Киеве за последние сутки диагноз подтвердили у 73 человек.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 1647
- Волынская область - 1782
- Днепропетровская область - 1042
- Донецкая область - 362
- Житомирская область - 1257
- Закарпатская область - 2149
- Запорожская область - 554
- Ивано-Франковская область - 2015
- Кировоградская область - 620
- г. Киев - 4325
- Киевская область - 2208
- Львовская область - 3780
- Луганская область - 72
- Николаевская область - 358
- Одесская область - 1266
- Полтавская область - 291
- Ровенская область - 2872
- Сумская область - 257
- Тернопольская область - 1688
- Харьковская область - 1805
- Херсонская область - 186
- Хмельницкая область - 622
- Черновицкая область - 4324
- Черкасская область - 603
- Черниговская область - 475.
Напомним, 19 июня в Украине коронавирус диагностировали у 841 человека.