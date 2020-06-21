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За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 735 человек

Количество смертей превысило тысячу.

За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 735 человек
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Украине 20 июня коронавирус подтвердили у 735 человек, таким образом количество заразившихся увеличилось до 36 560. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки в результате COVID-19 умерли восемь человек (всего - 1002), выздоровели 103 пациента (всего - 16 509).

Лидером по количеству новых случаев остается Львовская область (101), далее следует Ровенская (96) и Закарпатская (80) области.

В Киеве за последние сутки диагноз подтвердили у 73 человек.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 1647
  • Волынская область - 1782
  • Днепропетровская область - 1042
  • Донецкая область - 362
  • Житомирская область - 1257
  • Закарпатская область - 2149
  • Запорожская область - 554
  • Ивано-Франковская область - 2015
  • Кировоградская область - 620
  • г. Киев - 4325
  • Киевская область - 2208
  • Львовская область - 3780
  • Луганская область - 72
  • Николаевская область - 358
  • Одесская область - 1266
  • Полтавская область - 291
  • Ровенская область - 2872
  • Сумская область - 257
  • Тернопольская область - 1688
  • Харьковская область - 1805
  • Херсонская область - 186
  • Хмельницкая область - 622
  • Черновицкая область - 4324
  • Черкасская область - 603
  • Черниговская область - 475.

Напомним, 19 июня в Украине коронавирус диагностировали у 841 человека.

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