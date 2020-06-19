Кабмин добавил 2,3 млрд гривен больницам, пострадавшим от реформы, и повысил тарифы на лечение инсульта и инфаркта

Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу выделил 2,3 млрд гривен на доплаты больницам, финансирование которых сократилось в результате реформы, и повысил тарифы на лечение инсульта и инфаркта.

Проект постановления докладывал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что дополнительное финансирование получат больницы, бюджет которых в 2020 году сократилось по сравнению с 2019-м. "Это те учреждения, которые оказались на грани закрытия. Это учреждения, которые имеют разную направленность: противотуберкулезные службы, психиатрические больницы, районные больницы, инфекционные больницы", - сказал

Этим же решением повышается тариф на медицинскую помощь при инсульте - с 19 332,31 грн до 26 947,00 грн; тариф на медицинскую помощь при инфаркте - с 16 001,43 до 30 109,00 грн.

"65 процентов смертности в нашей стране - от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому для нас было важно вывести их в приоритет", - пояснил Степанов.

Около 1,26 млрд гривен дополнительно выделяется на экстренную помощь. В проекте постановления, который был выставлен на общественное обсуждение, было сказано, что тариф на экстренную медицинскую помощь будет увеличен с 11 661,24 грн до 16 393,70 грн

Изменения начнут действовать с 1 июля.

Напомним, что 1 апреля в Украине начался второй этап медреформы. Теперь все медицинские услуги оплачивает Национальная служба здоровья (НСЗУ) по тарифам, утвержденным Кабмином в программе медицинских гарантий. Пациенты больше не привязаны к районной поликлинике, и с направлением от врача первички могут пойти туда, где ожидают получить более качественную услугу.

В начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде, потому что многие больницы получат меньше денег, чем в прошлом году.

По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, должны были получить больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составляла от 4 тысяч гривен до 277 миллионов. Еще 176 учреждений должны были получить до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений - от 10 до 30% меньше. 331 учреждение - менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.