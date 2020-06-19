Главный санитарный врач Виктор Ляшко 18 июня приезжал в Житомир с приказом о смене и.о. директора Житомирского областного лабораторного центра Зиновая Парамонова, но ему не дали этого сделать и проводили криками "Ганьба".

Как сообщает "Житомир.info", на защиту директора лабораторного центра стал коллектив. Люди требовали объяснить причину увольнения Зиновия Парамонова. На это главный санитарный врач Украины ответил, что руководителем должен быть человек, который сможет принимать оперативные решения.

"Здесь люди привыкли к руководителю, им комфортно. Большое спасибо за все, что было сделано, но сейчас эпидемия в стране и надо принимать оперативные решения и реагировать", - заявил он.

Такой ответ возмутил Парамонова.

"За один месяц мы увеличили ПЦР-исследования в 6 раз - с 100 до почти 600 мы готовы сейчас сделать. Это не оперативность? Я сегодня предложил облгосадминистрации оперативный план области, чтобы создать такие лаборатории в Бердичеве, Новограде-Волынском, Коростене. Я моложе Трампа, а мои родители и деды дожили до 100 лет, и у меня, кроме глаукомы, нет ни одного диагноза на сегодня", - заявил он.

Заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко сказала, что государство ценит опыт Парамонова и собирается предложить ему другую должность.

Людей это не устроило, и в канцелярию приехавших чиновников не пустили.

"Эти действия будут оценены правоохранительными органами", - предупредил Ляшко, прежде чем покинуть территорию лаборатории.

Напомним, что Парамонова пытаются уволить уже больше месяца.

6 мая он предупредил руководителей медицинских учреждений, что лаборатория перегружена и ограничивает тестирование на коронавирус. В тот же день главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и распорядился подготовить приказ об увольнении Парамонова.

Коллектив Житомирского лабораторного центра назвал увольнение Парамонова "политическим" и подготовил обращение к президенту с просьбой оставить его на должности. В результате Парамонов до сих пор руководит лабораторией.