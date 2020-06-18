Киев и десять областей не соответствуют критериям смягчения карантина

Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области не соответствуют критериям смягчения карантина. Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения.

В столице превышен показатель инцидентности - при позволенных 12 на 100 000 населения он вырос до 13,92. Винницкая и Волынская области также не соответствуют этому критерию - в них он 21,18 и 33,36 соответственно.

Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернополськая и Харьковская области также не соответствуют только одному критерию инцидентности.

Черновицкая область превышает показатели сразу двух требований - в области наивысший показатель инцидентности (37,95), а загруженность опорных по COVID-19 больниц составляет 52,37% при 50% позволенных.

Все области соответствуют критерию количеству тестирования на коронавирус на 100 000 населения.

Напомним, что 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 июля.

В правительстве уточнили, что продление адаптивного карантина означает запрет на нахождение в общественных помещениях, зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещено перевозить пассажиров больше, чем мест для сидения.

Также Кабмин обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантина (запрет проведения мероприятий, работы транспорта, и прочее).