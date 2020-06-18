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​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям

Пока что они не вступили в силу.

​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
Фото: EPA/UPG

Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям, рассказал в четверг главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Если бы мы сказали, что эти меры начали работать с сегодняшнего дня, то, в принципе, у нас на смягчения вышли бы Киев и Черновицкая область, которые до этого не могли вводить смягчения, потому что они превышали инцидентность. Наш анализ показывает, что загруженность кроватей, охват тестированием, процент выявления и динамика позволяет входить этим регионам в смягчения карантинных мер.

Загруженность кроватей в Киеве составляет 38,38% при целевом показателе "меньше 50%", охват тестированием - 100,62 на 100 тыс. населения при необходимых 24, процент выявления - 3,62% при целевом показателе "меньше 11%", динамика - отрицательная при целевом показателе "меньше 10%".

Новые параметры адаптивного карантина вступят в силу со следующей неделе.

Напомним, что Киев и Черновицкая область занимают первые места по количеству случаев COVID-19 в Украине. В столице 4084 случаев коронавирусной болезни, а в Черновицкой - 4135.

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