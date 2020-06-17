Кабмин выделил МВД 2,7 млрд грн на доплаты причастным к противодействию коронавирусу сотрудникам

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 2,7 млрд гривен на доплаты сотрудникам, которые причастны к противодействию коронавирусу.

Об этом говорится в постановлении правительства №485 от 10 июня, передают Українськi Новини.

"Выделить Министерству внутренних дел 2 701 125,3 тыс. гривен, в том числе Аппарату Министерства внутренних дел - 171 081,6 тыс. гривен, Национальной гвардии - 125 105,5 тыс. гривен, Администрации Государственной пограничной службы - 103 774,7 тыс. гривен, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 51 302,5 тыс. гривен, Национальной полиции - 2 249 861 тыс. гривен на безвозвратной основе (расходы потребления), из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в документе.

Согласно постановлению, средства выделены на осуществление доплаты к денежному обеспечению военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Кроме того, деньги выделены на доплаты медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания коронавирусом в ведомственных учреждениях.

Министерство внутренних дел должно обеспечить согласование выделения бюджетных средств с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Министерство финансов должно обеспечить после указанного согласования открытия новых бюджетных программ и внесения соответствующих изменений в распределение государственного бюджета.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на заседании в среду, 17 июня, не одобрил выделение МВД 2,7 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом, передает Интерфакс-Украина.

"Только что бюджетный комитет Верховной Рады не согласовал перенаправления Министерству внутренних дел 2,7 миллиардов гривен из фонда по борьбе с коронавирусом. Напомню, что в начале недели правительство издало распоряжение, согласно которому это перенаправление должно было состояться: почти 5% от величины этого фонда на доплаты полиции, пограничникам, которые якобы задействованы в борьбе с COVID-19", - заявил секретарь комитета и депутат фракции "Голос" Владимир Цабаль.

По словам депутата, на самом деле, доплаты были рассчитаны не только на сотрудников МВД, засеянных в противодействии эпидемии коронавируса, а и на других правоохранителей и сотрудников подчиненных министерству служб.

"Почему "якобы"? Потому что, как мы сегодня выяснили на комитете, что эти доплаты планировалось делать почти всем сотрудникам МВД - как тем, кто действительно боролся с COVID-19, так и тем, кто не боролся, зато бил активистов и народного депутата Романа Лозинского во время акции в поддержку Сергея Стерненко. Выяснилось также, что правительство проголосовало за такое решение без согласования с Министерством финансов. Дополнительные расчеты, которые МВД якобы направило в Минфин, там так и не видели, что официально подтвердили в комитете", - добавил секретарь бюджетного комитета.

Он считает, что правительство дискриминирует медицинских работников, отдавая предпочтение правоохранительным органам в период пандемии: "И особый цинизм заключается в том, что, пока медики не получают защиты и обещанных доплат, МВД претендует на деньги, значительно больше, чем требуется медикам. Выглядит так, что, с точки зрения правительства, у нас с COVID-19 борется МВД, а врачи – нет".

Напомним, что в парламент был внесен законопроект, предусматривающий страхование медиков, задействованных в борьбе с COVID-19. Однако парламент проголосовал за альтернативный документ, согласно с которым медики могут получить выплаты только в случае смерти или инвалидности, вызванных коронавирусом.