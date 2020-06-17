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Кабмин уволил главу Гоструда Дегнеру

Его обязанности временно будет выполнять его зам Сажиенко.

Кабмин уволил главу Гоструда Дегнеру
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров уволил с должности главы Государственной службы по вопросам труда Игоря Дегнеру и назначил временно исполняющим обязанности Виталия Сажиенко.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина.

Дегнера был назначен врио главы Гоструда 4 декабря 2019 года. В начале марта его переназначили официально.

Сажиенко до этого занимал должность заместителя главы Гоструда.

Напомним, Госслужба по вопросам труда была создана осенью 2014 года - она объединила в себе функции Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности и Госинспекции по вопросам труда.

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