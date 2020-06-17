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Мэрия Киева обжаловала решение суда о ликвидации пешеходной зоны на Контрактовой площади

"Город будет отстаивать пешеходную зону".

Мэрия Киева обжаловала решение суда о ликвидации пешеходной зоны на Контрактовой площади
Фото: tsn.ua

Мэрия Киева подала апелляцию на решение Окружного админсуда, который в мае признал противоправным и отменил распоряжение о создании пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади.

Об этом на брифинге в среду рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Я уверен: не может кучка людей, инициировавших иск по разным мотивам, в том числе политическим, пренебрегать интересами громады. Город будет отстаивать пешеходную зону", - сказал он.

Кличко заявил, что пешеходная зона на Подоле должна быть одной из главных туристических локаций в Киеве.

Напомним, в 2016 году киевская власть решила реализовать проект создания пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного и объявила конкурс на разработку новой схемы движения транспорта. Проект-победитель "Киевская гостиная" предусматривает создание публичного пространства, но без капитального вмешательства в городскую среду. Архитекторы сделали акцент на развитии пешеходной и велосипедной инфраструктуры, предусмотрели освещение улиц и подсветку зданий.

В 2017 году Контрактовую площадь сделали пешеходной.

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