Фигурант дела о взятке за закрытие дела Злочевского вышел на свободу под залог 40 млн гривен

Один из трех фигурантов уголовного дела о рекордной взятке, которую якобы предлагали САП и НАБУ за закрытие уголовного производства в отношении Николая Злочевского, вышел на свободу под залог 40 млн гривен.

Об этом журналистам в среду рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, пишет "Интерфакс-Украина".

"Один уже внес залог 40 млн гривен, и он сейчас находится под залогом", - сказал Холодницкий перед заседанием кадровой комиссии, на котором его могут отстранить от должности.

Он добавил, что "если стране не нужны люди, которые способны отказаться от таких взяток, то, наверное, мы не в том направлении движемся".

Напомним, что 12 июня руководству НАБУ и САП пытались передать 5 млн долларов за закрытие уголовного дела против экс-министра Николая Злочевского. Это должно было стать подарком ко дню рождения Злочевского.

Дело касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного Реал Банку (контролировался "семьей" Януковича) и их легализации. В этом деле сообщили о подозрении ряду лиц, в том числе бывшему министру.

Задержаны первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве Николай Ильяшенко (он был посредником, за услуги якобы должен был получить 1 млн долларов); один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича; и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова.

Всех троих арестовали. Ильяшенко - с залогом 84,08 млн гривен, Кича - с залогом 40,36 млн гривен, Мазурову - с залогом 120,02 млн гривен.