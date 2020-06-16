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Добкин собрался в мэры Киева

"Первая столица. Мы ее отремонтируем, мы ее сделаем такой же классной, какой она была до прихода Кличко".

Добкин собрался в мэры Киева
Фото: Сергей Нужненко

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин планирует баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".

"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост", - сказал он.

Он подчеркнул, что ему не нравится то, что происходит с Киевом, и он намерен это исправить.

"Первая столица. Мы ее отремонтируем, мы ее сделаем такой же классной, какой она была до прихода Кличко и других ему подобных, и передадим ее в руки киевлян", - сказал он.

По его словам, "отсиживаться", гладя на то, что происходит сейчас в Киеве, нельзя.

Об участии в выборах в мэры Киева также заявил действующий мэр столицы Виталий Кличко.

Главный санврач Виктор Ляшко, которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко ранее заявил, что "если Зеленский доверит ему представлять интересы его команды в Киеве", то он уверен, что выиграет выборы. В то же время об участии в праймериз Тищенко официально не сообщал.

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Источник: "Українські новини"
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