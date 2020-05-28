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Главный санврач Украины допустил участие в выборах мэра Киева

Виктор Ляшко назвал такое предложение интересным.

Главный санврач Украины допустил участие в выборах мэра Киева
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности своего выдвижения в мэры Киева, и назвал такое предложение интересным.

Об этом он заявил в эфире телеканала Zik.

На вопрос, собирается ли он идти в политику, Ляшко ответил, что он уже - политик, поскольку является заместителем министра здравоохранения. Он также отметил, что на пост главы Минздрава он "не метит".

При этом Ляшко не исключил, что будет баллотироваться в мэры столицы.

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", - сказал Ляшко.

Напомним, с июня 2014 года мэром Киева является Виталий Кличко. Он также заявил, что будет снова баллотироваться в 2020 году.

По данным исследования группы "Рейтинг", которое провели 4-7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" собирается провести праймериз для определения своего кандидата на выборах. 19 мая депутаты фракции направили соответствующее обращение президенту.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на конец октября 2020 года.

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