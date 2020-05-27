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ГБР вызвало Порошенко на два допроса 29 мая

В Бюро подчеркнули, что "явка обязательна".

ГБР вызвало Порошенко на два допроса 29 мая
Фото: РБК

Государственное бюро расследований сообщило, что вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко на 29 мая на допрос в рамках расследования двух уголовных производств (перемещение через госграницу с сокрытием от таможенного контроля коллекции картин и незаконное использование техсредств получения информации).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В связи с неявкой 26 мая 2020 года, в соответствии с требованиями ст.133, 135 УПК Украины Порошенко П.А. повторно вызывается в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11:00 29 мая 2020 в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", - говорится в повестке, опубликованной на сайте ГБР.

Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в 12:00 29 мая для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62020000000000456, по "факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам".

В Бюро подчеркнули, что "явка обязательна".

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