Кулеба: оккупационные администрации "ЛДНР" будут расформированы

Глава МИДа подчеркнул, что представителям боевиков нет места в минском процессе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что оккупационные администрации "ЛДНР" будут расформированы после возобновления контроля Украины над оккупированными территориями.

Об этом он рассказал в комментарии телеканалау ATR.

Кулеба отметил, что когда с оккупированных территорий будут выведены российские войска, а Украина будет контролировать границу, такие "администрации" не смогут существовать. Он подчеркнул, что представителям террористов "ЛДНР" нет места в минском процессе.

"Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то собственно где этой оккупационной администрации... Ответ - нигде", - заявил Кулеба.

Глава МИДа отказался рассказать, что предусматривает так наываемый план "Б" по Донбассу, о котором говорил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции. Он выразил надежду, что применять его не придется.

"Мы не хотели бы применять план "Б", мы хотели бы достичь прогресса в плане "А". Но для нас и партнеров очевидно, что без конструктивности России достичь этого процесса будет невозможно. Поэтому вопрос - какими инструментами сделать Россию более конструктивной за коротккий промежуток времени", - добавил он.

Напомним, 11 марта участники ТКГ договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы. Сообщалось, что в его состав с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Решения совета должны носить рекомендательный характер.

5 мая президент Зеленский повысил уровень представительства Украины в ТКГ. Делегацию Украины в ТКГ возглавил второй президент Леонид Кучма. Его первым заместителем стал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, а заместителем - народный депутат Александр Мережко.

Представителем в подгруппе по безопасности вместо Богдана Бондаря стал заместитель министра обороны Александр Полищук. Представителем в политической подгруппе вместо Алексея Резникова стал народный депутат Андрей Костин. Представителем в гуманитарной подгруппе вместо Геннадия Кузнецова стала народный депутат Галина Третьякова. Представителем в социально-экономической подгруппе вместо Игоря Веремия стала замминистра экономики Юлия Свириденко.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский сообщил, что Кучма хочет выйти из переговоров и попросил заменить его Резниковым.