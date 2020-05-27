Кулеба 29 мая совершит рабочий визит в Венгрию и проведет встречу с Сийярто

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в Венгрию 29 мая. Это первый невиртуальный визит главы МИД на его должности и с начала пандемии коронавируса.

Кулеба встретится с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Поскольку авиасообщение в условиях пандемии ограничено, Дмитрий Кулеба совершит визит на авто, преодолев расстояние более 1000 км от Киева до Будапешта", - говорится в сообщении.

В ходе визита стороны обсудят развитие инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, воплощение инфраструктурных проектов и пути координации усилий по предотвращению COVID-19.

"Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто также уделят внимание решению ряда проблемных вопросов украинско-венгерских отношений, подготовке ко встрече лидеров Украины и Венгрии, президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

В январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он предусматривает, что в венгерских школах на Закарпатье может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе.

В феврале 2020 года Украина и Венгрия договорились восстановить добрососедские отношения.