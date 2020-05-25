Пресс-секретарь Путина излечился от коронавируса

После выписки Пескову предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписался из больницы.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Песков заявил агентству, что после выписки ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.

12 мая Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в клинике.

Супруга пресс-секретаря фигуристка Татьяна Навка подтвердила, что у нее также выявлен COVID-19. По ее словам, у мужа ситуация была сложнее, чем у нее. Навка вылечилась и покинула клинику раньше мужа - 21 мая.

Позднее стало известно, что у Пескова была диагностирована двусторонняя пневмония. Он рассказал, что сейчас многие с этим заболеванием лечатся дома, если поражено одно легкое, но в его случае это было не так.