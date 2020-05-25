Польская сеть магазинов выдавала украинские огурцы за отечественные для их лучшей продажи

Управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей Польши начало производства в отношении сети магазинов Biedronka, за введение в заблуждение клиентов о стране происхождения продуктов.

Об этом сообщает TVP Info.

Как оказалось, магазины Biedronka продавали тепличные огурцы из Украины, морковь из Бельгии и Нидерландов и итальянскую капусту из Франции как польские.

В связи с этим глава управления возбудил дело против Jeronimo Martins Polska, которой принадлежит сеть.

"Jeronimo Martins Polska обвиняется в нарушении интересов потребителей путем введения их в заблуждение относительно страны происхождения фруктов и овощей. Для многих это - ключевая информация, которая может определить покупку того или иного продукта", - заявил глава антимонопольного управления Томаш Хростный.

По его словам, польские потребители все чаще выбирают отечественные товары, поэтому недостоверная информация может исказить их решение о покупке.

Biedronka - сеть из более 3 тысяч дисконтных магазинов в более тысячи населенных пунктов Польши. По количеству магазинов это крупнейшая коммерческая сеть розничной торговли в Польше. Теперь Jeronimo Martins Polska грозит штраф в размере до 10% от годового оборота.

Ранее правительство Польши призвало поляков покупать отечественную продукцию для поддержки местной экономики во время пандемии коронавируса.

Напомним, в апреле правительство Беларуси временно запретило вывозить из страны гречку, чеснок и репчатый лук вне зависимости от страны их происхождения.