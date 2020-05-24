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США анонсировали саммит G7 на конец июня

У Трампа рассчитывают на приезд мировых лидеров.

США анонсировали саммит G7 на конец июня
Фото: twitter.com/FaceTheNation

Саммит "Большой семерки" (G7) предварительно отложен на конец июня, чтобы лидеры стран смогли прилететь в США, а не общались по видеосвязи. Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире CBS.

В 2020 году саммит лидеров стран "семерки" должен проходить в Соединенных Штатах, он был намечен на 10-12 июня. Но О'Брайен сказал, что "саммит G7, если он состоится вживую, а мы думаем, что так и произойдет, состоится в конце июня".

Советник Трампа отметил, что Вашингтон уже приближается или достиг пика эпидемии коронавируса, и заверил, что все причастные к саммиту будут проходить тестирование.

"Мы позаботимся о безопасной среде, чтобы лидеры смогли приехать сюда", - сказал он.

Напомним, предыдущий саммит G7 прошел в Биаррице, Франция 24-26 августа 2019 года.

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