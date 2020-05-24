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Lufthansa объявила о возобновлении рейсов по 20 направлениям в июне

Полеты запустят из Франкфурта.

Lufthansa объявила о возобновлении рейсов по 20 направлениям в июне
Фото: EPA/UPG

Немецкий авиаконцерн Lufthansa во второй половине июня собирается запустить рейсы из Франкфурта-на-Майне. Ожидается, что самолеты начнут летать примерно по 20 направлениям.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В частности, рейсы начнут выполнять на Крит, Родос, Ибицу, в Венецию и Малагу. Для этого используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Lufthansa также намерена с июня возобновить рейсы из Киева во Франкфурт.

Ранее сообщалось, что Lufthansa, которая является одним из крупнейших европейских перевозчиков, теряет миллион евро каждый час из-за коронавируса. Генеральный директор заявил, что компания сможет выйти из кризиса только при государственной поддержке.

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