Lufthansa объявила о возобновлении рейсов по 20 направлениям в июне

Немецкий авиаконцерн Lufthansa во второй половине июня собирается запустить рейсы из Франкфурта-на-Майне. Ожидается, что самолеты начнут летать примерно по 20 направлениям.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В частности, рейсы начнут выполнять на Крит, Родос, Ибицу, в Венецию и Малагу. Для этого используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Lufthansa также намерена с июня возобновить рейсы из Киева во Франкфурт.

Ранее сообщалось, что Lufthansa, которая является одним из крупнейших европейских перевозчиков, теряет миллион евро каждый час из-за коронавируса. Генеральный директор заявил, что компания сможет выйти из кризиса только при государственной поддержке.