​Lufthansa намерена возобновить рейсы из Киева во Франкфурт с июня

График на первые две недели предусматривает полеты с частотой три раза в неделю.

Немецкая авиакомпания Lufthansa, входящая в группу авиакомпаний Lufthansa Group, намерена возобновить выполнение рейса "Киев - Франкфурт" с 1 июня.

Об этом сообщает Аvianews.com.

Отмечается, что график на первые две недели предусматривает полеты с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылеты из Киева рейсом LH1491 в 10:20, вылеты из Франкфурта рейсом LH1490 в 06:05.

Стандартное расписание авиакомпании до начала карантина предусматривало полеты между Киевом и Франкфуртом 20 раз в неделю.

"Заявление немецкого авиаперевозчика о возобновлении полетов в Украину прозвучало на фоне неопределенности с открытием границ страны для международного авиасообщения. В то же время, границы Шенгена по-прежнему остаются закрытыми на въезд. Ни Брюссель, ни Берлин пока не сообщили, когда гражданам Украины вновь будет разрешено въезжать в Шенгенское пространство через немецкие аэропорты", - отмечается в сообщении.

До карантина Lufthansa выполняла рейсы из Киева во Франкфурт и Мюнхен и из Львова в Мюнхен, Austrian Airlines - из Вены в Днипро, Львов, Киев и Одессу, Swiss - из Львова и Киева в Цюрих. Группа осуществляет полеты в Украину с 1991 года.

Lufthansa стала четвертым европейским авиаперевозчиком, который анонсировал возвращение в Украину. Ранее о намерении в конце мая возобновить полеты в Киев и Одессу из Праги заявила Czech Airlines. Латвийская airBaltic намерена запустить полеты из Риги в Киев в июне. Wizz Air анонсировал открытие базы во Львове в июле и запуске новых рейсов в Европу из этого аэропорта.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал график снятия ограничений на транспорте. Из него следует, что международное авиасообщение в стране вернется в самый последний - третий - этап выхода из карантина.