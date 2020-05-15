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Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса

На протяжении последних двух недель каждый день фиксировали менее семи новых случаев. 

Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
Фото: EPA/UPG

Словения стала первой европейской страной, которая заявила о завершении эпидемии коронавируса. Об этом пишет Reuters

Правительство подтвердило менее семи новых случаев заболевания COVID-19 ежедневно на протяжении последних двух недель. 

В стране ослабили некоторые карантинные меры, в том числе и в части пересечения границы. Граждане стран ЕС больше не обязаны проходить недельную обсервацию после прибытия в Словению. 

На сегодняшний день в Словении было подтверждено 1464 случая заболевания, 103 летальных исхода и 267 выздоровевших. Эпидемия была объявлена 12 мая.

"Словения укротила эпидемию на протяжении двух месяцев. Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр Янез Янса.

Окончание эпидемии означает, что в конце мая прекратиться финансовая помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от эпидемии. 

Для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, остается обязанность проходить 14-дневную обсервацию. Также в Словении остаются некоторые санитарные ограничения. 

Напомним, что 14 апреля в Гренландии вылечили всех 11 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, остров, фактически принадлежащий Дании, стал первым местом, где все пациенты с COVID-19 вылечились и не осталось активных больных. 

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