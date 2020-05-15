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Число жертв COVID-19 в мире превысило 300 тысяч

Больше всего жертв коронавируса зафиксировали в США.

Число жертв COVID-19 в мире превысило 300 тысяч
Фото: EPA/UPG

Количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире по состоянию на начало суток 15 мая достигло 301 тыс. 160.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего жертв COVID-19 зафиксировали в США - более 85 тысяч. В Великобритании от COVID-19 умерли более 33,5 тыс. человек, в Италии число летальных случаев коронавируса составило более 31 тыс. человек.

Всего в мире инфицировано уже более 4,4 млн человек, выздоровели более 1,5 млн.

В Украине по состоянию на утро 14 мая на COVID-19 заболели 16 тыс. 847 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек.

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