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Суд обязал Белый дом обнародовать письма по Украине

Решение принято по иску The New York Times.

Суд обязал Белый дом обнародовать письма по Украине
Фото: EPA/UPG

Судья Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в которой говорилось о военной помощи Украине и, в частности, указание президента о ее приостановке.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Law and Crime.

Решение было принято по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации. Ранее Белый дом отказал в предоставлении документов изданию, ссылаясь на применение исполнительной привилегии.

"Именно документы в этой категории - это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и целях задержки военной помощи Украине", - заявила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедер Уолш.

В прошлом году в рамках рассмотрения импичмента Дональда Трампа рассматривались обвинения в том, что задержка военной помощи Украине могла осуществляться для оказания давления на украинское правительство с внутриполитической целью.

Решение администрации приостановить выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.

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