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​Boeing заключил с Саудовской Аравией договор на поставку 1 тыс. ракет

Общая стоимость контракта - около 1,85 млрд евро.

​Boeing заключил с Саудовской Аравией договор на поставку 1 тыс. ракет
Фото: setam.gov.ua

Американский авиастроительный концерн Boeing поставит Саудовской Аравии более 1000 новых противовоздушных и противокорабельных ракет, а также проведет модернизацию ракет, приобретенных ранее.

Об этом сообщили в министерстве обороны США, передает Deutsche Welle.

Общая стоимость контракта составила в пересчете около 1,85 млрд евро. Соглашения о поставке противокорабельных ракет Boeing заключил также с Бразилией, Катаром и Таиландом.

Напомним, после крушения двух самолетов Boeing 737 MAX концерн оказался в глубоком кризисе. В октябре 2018 года его самолет Max 8 потерпел крушение в Индонезии, в результате чего погибли 189 человек. В марте 2019 года вследствие аварии еще одного авиалайнера Boeing в Эфиопии погибли 157 человек.

В декабре Boeing приостановил производство самолетов 737 Max, эксплуатация самолетов этой модели запрещена во всем мире.

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