Страны ЕС начнут открывать внутренние границы для летних отпусков, вопрос о внешних границах пока не обсуждался

Страны Европейского Союза с середины июня начнут постепенно открывать внутренние границы, вопрос об открытии внешних границ пока не обсуждался.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы должны начать обсуждение вопроса (об открытии внешних границ), но пока не приступили к этому", - сказала она.

По словам Йоханссон, сегодня, 13 мая, Еврокомиссия представила принципы и рекомендации в помощь государствам-членам ЕС по возобновлению туристической активности, замороженной из-за пандемии коронавируса.

"Постепенный подход предполагает сначала решение каждой из стран-членов об открытии своих границ, затем (должно следовать) решение о внутренних границах шенгенского пространства и ЕС, и только потом мы будем думать, как открывать внешние границы. Но пока мы не обсуждали этого, и на сегодняшний день нет рекомендаций на этот счет", - пояснила Йоханссон.

Еврокомиссар приветствовала уже объявленные договоренности некоторых стран ЕС о взаимном открытии границ после 15 июня - для поездок своих граждан в летние отпуска.

"Я не считаю эти решения преждевременными и думаю, что это правильный шаг. Мы должны помнить, что многие страны ЕС вообще не вводили какого-либо контроля на внутренних границах... Думаю, что они провели соответствующую оценку ситуации или сделают это в рабочем порядке", - добавила Йоханссон.

Напомним, Европа в основном уже прошла пик заражений, и национальные правительства уже вводят смягчения карантинного режима.

При этом, Еврокомиссия допускает, что пандемия коронавирусной болезни COVID-19 будет иметь вторую волну.