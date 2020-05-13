Трамп и «адские санкции» против Китая. Что делать Украине?

Однако они ошиблись. Сенатор-республиканец Линдси Грэм совместно с другими представителями партии внёс на рассмотрение в Конгресс США законопроект «Об ответственности за COVID-19» .

В украинском дипломатическом корпусе многие не верили, что ситуация зайдёт слишком далеко в этом американо-китайском противостоянии. Некоторые вообще полагали, что Белый дом ограничится лишь «заморозкой» финансирования Всемирной организации здравоохранения.

Неделю назад в разговоре с LB.ua министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с определённым скепсисом говорил, что не представляет ситуации, при которой Вашингтон попросит официальный Киев выбрать, чью позицию он поддержит – США или Китая. Разговор тогда шёл о возможных санкциях, которые захочет ввести против КНР администрация Дональда Трампа.

Фото: EPA/UPG Сенатор-республиканец Линдси Грэм (cлева) во время пресс-конференции в Капитолии, Вашингтоне, 19 марта 2020.

Документ предполагает введение санкций против Китая в случае, если тот в течение 60 дней не раскроет всей информации о возникновении пандемии.

«Китай отказывается позволить международному сообществу провести обследование в лаборатории в Ухане. Они не разрешают провести расследование того, как началась вспышка. Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с каким следствием, если его не принудить к этому», — заявил сенатор Грэм.

В законопроекте говорится, что Пекин должен предоставить полный отчёт о возникновении пандемии; закрыть все рынки, где продаются дикие животные, которые могут представлять угрозу заражения для людей; освободить гонконгских активистов, которые были арестованы после начала распространения коронавируса.

Если же китайское руководство откажется, США смогут заморозить активы китайских компаний, аннулировать визы для граждан КНР, запретить выдачу кредитов предприятиям Китая, а также отказать в размещении и в покупке их ценных бумаг.

Согласятся ли с американскими условиями китайские коммунисты? Не думаю. И дело не в отчёте, даже не в закрытии рынков (что априори практически невозможно). Просто Китай никогда не откажется от освобождения гонконгских протестующих. И здесь нужно осознать, что Пекин не хочет ждать ещё около 30 лет, пока Гонконг окончательно утратит автономию и перейдёт в полное распоряжение КНР. Разрешив гонконгскую проблему, Китай сможет заняться другими спорными территориями и стать монолитным. Всё это – вопрос нацбезопасности, к которому ревностно относятся китайские власти.

Что произойдёт, если санкции будут введены? Проседание китайской экономики, начало новой торговой войны с США, ещё больший упадок мировой экономики и вывод иностранных предприятий с территории Китая.

Фото: EPA/UPG

Следовательно, часть локальных производств точно переместится поближе к европейским границам. Кстати, если Украина и здесь пропустит, то она обеспечит себе отставание ещё на лет 15-20. А это грозит масштабной трудовой эмиграцией.

Введут ли США санкции против Китая? Думаю, да. Здесь есть много вариантов. Даже если Конгресс всецело не поддержит законопроект Грэма, Трамп сможет воспользоваться ситуацией и выпустить временный указ о внедрении штрафных мер против КНР. Это поможет ему и получить дополнительные голоса в ходе избирательной кампании, и очернить своих конкурентов из демократического лагеря, и притормозить рост китайской экономики, и снизить активность Пекина в важных для США регионах. А самое главное – перезапустить американскую экономику. Ведь когда вы возвращаете предприятия, вы решаете вопрос с безработицей, которая в Соединённых Штатах из-за коронавируса зашкаливает.

Если же Китай временно пойдёт на попятный, у американцев всегда будет козырь в рукаве – подготовленный пакет жёстких санкций.

Что же делать украинским властям в этой ситуации? Во-первых, договариваться с американцами и с европейцами о переносе части их производств на нашу территорию. Во-вторых, уже сейчас разрабатывать систему, облегчающую приход новых инвесторов. И, в-третьих, перестать питать иллюзии относительно того, что Украина сможет переждать бурю – момент, когда это глобальное противостояние завершится. Нам нужен план действий на тот случай, если нас всё-таки попробуют поставить перед выбором...