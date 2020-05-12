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Французские ученые определились с языковым "полом" COVID-19

Слово "болезнь" во французском языке - женского рода.

Французские ученые определились с языковым "полом" COVID-19
Фото: KFOR.com

Для правильного использования языка Французская академия рекомендует употреблять слово COVID-19 в женском, а не в мужском роде, как это стало привычным.

Об этом сообщает BFMTV.

"Французская академия, которая защищает правильное использование французского языка, рекомендует употреблять слово COVID-19 в женском, а не в мужском роде, тогда как даже в большинстве случаев применение этого термина во Франции с начала появления коронавируса, связывают с мужским родом", - говорится в сообщении.

Такое решение ученые объясняют простым правилом - род в аббревиатурах определяют по главному слову, однако в случае COVID-19 сложность заключается в том, что это слово иностранного происхождения.

В публикации отмечается, что COVID - это аббревиатура для английского термина Coronavirus disease, что означает "коронавирусная болезнь". Поскольку слово "болезнь" во французском языке женского рода, то этот же род нужно применять и для термина COVID.

Как аргумент, ученые привели пример Квебека - франкоязычной провинции в Канаде, где слово COVID употребляют именно в женском роде.

Следует заметить, что от самого начала пандемии французское правительство, а также авторитетный Институт Пастера употребляли это слово в мужском роде.

Напомним, недавно Верхняя палата парламента Франции проголосовала за продолжение чрезвычайного положения в области охраны здоровья до 10 июля.

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