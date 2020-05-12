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Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться

Лидером по количеству случаев заражений остаются США.

Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Фото: KFOR.com

По состоянию на утро 12 мая в мире зарегистрировали 4 177 584  случаея инфицирования коронавирусом COVID-19. 286330 случаев - летальные.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику.

Лидером по числу случаев заражений остаются США - количество число умерших достигло 80 682, заболевших - 1 347 881.

Испания сообщает о 227 436 случаях COVID-19, 26 744 человек скончались. В Италии зафиксировано 219 814 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 30 739 летальные.

В Великобритании умерли 32 141 человека, во Франции - 26 646, в Германии - 7 661, в Иране - 6 685, в Турции - 3 841, в Бельгии - 8 707, в Нидерландах - 5 475, Канаде - 5 115.

В России число зараженных достигло 221 344 человек, из которых 2 009 умерли, в Беларуси - 23 906, умерли - 135.

Напомним, Европа в основном уже прошла пик заражений, и национальные правительства уже вводят смягчения карантинного режима. Одонако, Европейская комиссия допускает, что пандемия COVID-19 будет иметь вторую волну.

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