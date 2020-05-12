Президент США Дональд Трамп выступил против возобновления переговоров по торговой сделке с Китаем.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме, передает Deutsche Welle.

"Нет, меня это вообще не интересует. Даже немного не интересует. Мы заключили сделку. Однако я слышал, что Китай хотел бы возобновить переговоры, чтобы выторговать для себя лучшие условия", - заявил Трамп.

Тема пересмотра сделки возникла после публикации в китайском государственном издании Global Times информации о том, что советники властей КНР настаивают на возобновлении переговоров. США, по их мнению, ослабели из-за пандемии коронавируса и больше не могут себе позволить вести торговую войну с Китаем.

Таким образом, в интересах Пекина разорвать соглашение и заключить его на новых условиях.

Напомним, в декабре США и Китай объявили о "первой фазе" торговой сделки. Договоренность предполагает отказ от нового раунда повышения тарифовю. По данным Bloomberg, США согласились поэтапно снизить свои пошлины на китайские товары, а Китай в обмен увеличит импорт из Америки. По словам Трампа, Китай закупит большие партии сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров, энергоресурсов и много другого.

Пекин и Вашингтон 15 января подписали соглашение, которое обязывает Пекин резко, как минимум на $200 млрд за два года, увеличить импорт американской продукции. В частности, закупки энергоносителей из США, а именно нефти, нефтепродуктов, газа и угля, должны вырасти за этот период по сравнению с 2017 годом на $52,4 млрд.

Торговая война между США и Китаем продолжается с июля 2018 года, провоцируя серьезную неопределенность на рынке и подрывая как американскую, так и китайскую экономики.

Ее причина - дисбаланс в торговле: профицит торговли Китая с США в 2018 году оказался максимальным более чем за 10 лет и составил $323,32 млрд. То есть на такую сумму больше китайских товаров было продано в США, чем американских - в Китае. Этот дисбаланс бьет по американской экономике, в том числе тем, что новые рабочие места создаются в Китае, а не в Штатах.