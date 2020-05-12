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Сенат США поддержал участие Тайваня в ВОЗ

Китай, считающий остров своей территорией, препятствует этому.

Сенат США поддержал участие Тайваня в ВОЗ
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США единогласно поддержал законопроект о поддержке участия Тайваня во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом пишет Bloomberg.

Законопроект касается приглашения Тайваня в качестве наблюдателя на предстоящую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшего руководящего органа ВОЗ.

Тайвань, принимал участие в сессиях ВОЗ с 2009 по 2016 годы в статусе наблюдателя под названием "Китайский Тайбэй". После избрания президентом Тайваня Цай Инвэнь Китай, считающий остров своей территорией, стал препятствовать его участию в жизни мирового сообщества.

Ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пройдёт в Женеве с 18 по 19 мая. В связи с пандемией коронавирусной инфекции заседания будут проводиться в режиме видеоконференции.

Тайвань считается одной из самых успешных стран по сдерживанию коронавируса. Общее число заболевших с начала эпидемии там составило всего 440 человек, из них семеро скончались. Уже пять дней подряд на Тайване нет ни одного нового подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и около месяца - ни одного "местного" заражения.

В связи с этим ряд членов ВОЗ, включая США, заявил о поддержке стремления Тайваня участвовать в работе организации в условиях нынешней пандемии.

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