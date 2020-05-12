Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

За последние сутки в Российской Федерации выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб.

Отмечается, что суточный прирост составил 4,9%. Общее количество инфицированных по стране достигло 232 243. По этому показателю РФ вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию и Испанию. Впереди - только США с показателем в 1,347 млн заболевших.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве - 5392.

Количество погибших от коронавируса выросло до 2116, в том числе зафиксировано 107 летальных исходов за сутки. Общее число поправившихся и выписанных пациентов составляет 43 512 человек, 3711 из них - за последние 24 часа.

Напомним, число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться. По состоянию на утро 12 мая в мире зарегистрировали 4 177 584 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. 286330 случаев - летальные.

Количество заболевших в Украине второй день не превышает 500 человек.