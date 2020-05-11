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Россия начнет выход из карантина с 12 мая

Режим "нерабочих дней" отменили, несмотря на огромное количество заболевших.

Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Фото: kremlin.ru

Россия начнет выходить из карантина с 12 мая.

Об этом объявил президент России Владимир Путин в понедельник.

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней", - цитирует Путина агентство ТАСС.

Карантин решили снять, несмотря на то, что в России за последние сутки выявили почти 11,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших больше, чем в любой другой стране мира, кроме США и Испании.

По словам Путина, с 12 мая нужно по возможности восстановить работу базовых отраслей экономики, в том числе энергетику, сельское хозяйтво и промышленность. При этом региональным властям разрешено принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений в зависимости от ситуации на местах.

Ко вторнику Путин поручил подготовить и довести до регионов рекомендации по поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Там будут содержаться сроки, критерии и параметры отмен ограничений с учетом особенностей каждого региона.

Массовые мероприятия в России по-прежнему будут запрещены.

Путин считает, что принятые меры позволили сохранить жизни тысяч россиян и уберечь медицинскую систему от перегрузки. "Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней, и конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам", - сказал он.

Президент России также заявил, что к середине мая в России планируют удвоить количество тестов на коронавирус и довести его до 300 тысяч в сутки.

При этом Путин попросил людей старшего возраста "еще потерпеть" и соблюдать ограничения, связанные с коронавирусом.

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