На границе Индии и Китая произошла массовая драка с участием 150 пограничников

На индийско-китайской границе произошла массовая драка пограничных патрулей Индии и Китая, пострадали 13 военных. Об этом сообщает Reuters.

Конфликт произошел в Сиккиме, северо-восточном индийском штате, граничащем с Китаем.

"Агрессивное поведение обеих сторон привело к легким травмам военнослужащих. Обе стороны разошлись после диалога и взаимодействия на местном уровне", - сообщили в Министерстве обороны Индии.

Индийская газета Hindustan Times со ссылкой на военный источник сообщила, что в результате инцидента ранения получили четыре индийских солдата и семеро китайских военнослужащих. По данным издания, конфликт между военными произошел в субботу, 9 мая. В драке участвовало около 150 солдат.

В Министерстве обороны уточнили, что инцидент произошел в районе Накула, при этом в ведомстве не сообщили подробностей причин начала конфликта.

Издание отмечает, что Индия и Китай часто обвиняют друг друга во вторжениях на свои территории, при этом прямые столкновения случаются редко. Между двумя странами существует недоверие в связи с обострившимся пограничным спором, который вызвал короткую войну в 1962 году.

Ранее сообщалось, что в прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек.