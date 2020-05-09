В московской больнице, где лечат от коронавируса, при пожаре погиб пациент

Причиной стало воспламенение личных вещей в одной из палат.

В московской городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что погиб один из пациентов.

"В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким", - говорится в твиттере Собянина.

По данным источников "Интерфакса", возгорание произошло на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные COVID-19. Причиной стало воспламенение личных вещей.

В корпусе находилось около 100 человек с коронавирусом, остальные – с другими заболеваниями.

По данным московского управления МЧС, информация о пожаре поступила в 20:30 по местному времени, а около 21:00 его уже потушили.

Из здания эвакуировали больше 200 человек.

По состоянию на утро в России было почти 199 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 1827 человека с этим диагнозом умерли, около 32 тысяч - выздоровели. Половина случаев заражений приходится на Москву.

Россия входит в топ-5 стран мира с самым большим числом заражений COVID-19.