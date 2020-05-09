Обама назвал реакцию Белого дома на коронавирус "абсолютно хаотической катастрофой"

Бывший президент США Барак Обама выступил с резкой критикой реакции Белого дома на коронавирус.

По информации источников CNN, во время частного разговора со своими бывшими подчиненными он описал ее как "абсолютно хаотическую катастрофу".

Издание пишет об этом со ссылкой на трех бывших должностных лиц администрации Обамы. Разговор касался того, что демократам необходимо сплотиться вокруг кандидатуры Джо Байдена на предстоящих президентских выборах.

Аудиозапись разговора также есть в распоряжении Yahoo News.

По мнению Обамы, ситуация с пандемией наглядно продемонстрировала важность сильного государственного управления во время глобального кризиса.

"Предстоящие выборы - на всех уровнях - так важны, потому что нам предстоит бороться не с отдельным человеком или политической партией. То, против чего мы боремся, - это долгосрочные тенденции, в которых эгоизм, клановость, разделенность, восприятие других как врага все сильнее проявляются в американской жизни", - заявил Обама.

Бывший президент США признал, что пандемия стала бы серьезнейшим вызовом даже для самого лучшего правительства, но реакция администрации Трампа вообще оказалась слабой и неоднородной. По его мнению, это связано с тем, что нынешнее правительство США мыслит категориями "что мне с этого" и "к черту остальных".

"Вот почему, кстати, я собираюсь тратить столько времени, сколько нужно, и как можно больше агитировать за Джо Байдена", - заявил Обама.

По данным недавнего опроса Yahoo News / YouGov, 47% американцев считают что Обама справился бы с пандемией коронавируса лучше, чем Трамп. Противоположного мнения придерживаются только 29% опрошенных.

США занимают первое место в мире и по количеству заразившихся коронавирусом, и по количеству летальных исходов.