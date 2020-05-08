Российские хакеры в 2015 году украли переписку Меркель

Преступникам удалось скопировать переписку за несколько лет.

Российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на выводы экспертов Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI).

По их оценкам, преступникам удалось получить доступ к двум почтовым ящикам и полностью скопировать их содержимое - переписку за 2012 - 2015 годы - на другой компьютер.

5 мая стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг. Он также объявлен в в международный розыск Федеральным бюро расследований (ФБР) США по подозрению в участии в хакерских атаках на сервера Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Организации по запрещению химического оружия, швейцарскую химическую лабораторию Spiez в составе хакерской группировки Fancy Bear.