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Германия объявила в розыск офицера ГРУ РФ за хакерскую атаку на Бундестаг

Уроженца Курска 29-летнего Дмитрия Бадина также разыскивает ФБР.

Германия объявила в розыск офицера ГРУ РФ за хакерскую атаку на Бундестаг
Объявление с сайта ФБР о розыске Дмитрия Бадина
Фото: Радио Свобода

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера, обвиняемого во взломе компьютерной системы бундестага в 2015 году. Как сообщают во вторник, 5 мая, ряд немецких СМИ, речь идет об уроженце Курска, 29-летнем Дмитрии Бадине, передает DW.

По данным еженедельника Spiegel, Бадин также объявлен в международный розыск Федеральным бюро расследований США. Американские власти подозревают его, а также других группировки хакеров Fancy Bear в работе на российскую разведывательную службу ГРУ, а также в атаках на сервера Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Организации по запрещению химического оружия, швейцарскую химическую лабораторию Spiez. Как указывает Spiegel, задержание Бадина, который предположительно находится на территории России, представляется маловероятным.

Бадин, вероятно, является служащим воинской части 26165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве, пишет Радио Свобода.

Эта военная часть известна тем, что в ней служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности. В советское время эта военная часть занималась дешифровкой и криптоанализом перехваченных сообщений для 6-го управления ГРУ, занимавшегося радиотехнической разведкой.

Хакерская атака на компьютерную систему бундестага стала на то время крупнейшим преступлением подобного рода в Германии. В апреле 2015 года хакерам удалось проникнуть во внутренние сети немецкого парламента и похитить 16 Гб данных. Хакерская атака оказалась столь серьезной, что компьютерную систему бундестага пришлось отключить на несколько дней в целях безопасности.

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