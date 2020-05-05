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Американские военные корабли впервые за 30 лет вошли в Баренцево море

Минобороны РФ поставлено в известность.

Американские военные корабли впервые за 30 лет вошли в Баренцево море
Фото: twitter.com/USNavy

Эсминцы ВМС США USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook и британский фрегат HMS вошли в акваторию Баренцева моря.

Об этом сообщается на сайте Военно-морских сил США.

Отмечается, что суда отрабатывают операции по обеспечению безопасности морского судоходства в сложных природных условиях за Северным полярным кругом.

"В эти непростые времена особенно важно обеспечивать постоянство наших операций на европейской сцене и одновременно принимать благоразумные меры по защите здоровья наших сил. Мы сохраняем приверженность делу продвижения безопасности и стабильности в регионе", - заявила командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.

Суда ВМС США не заходили в Баренцево море с середины 1980-х годов. Уведомление об их заходе было направлено в министерство обороны России 1 мая.

Напомним, ранее американские ВМС официально ввели в боевую эксплуатацию подводную лодку USS Vermont.

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