Эсминцы ВМС США USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook и британский фрегат HMS вошли в акваторию Баренцева моря.

Об этом сообщается на сайте Военно-морских сил США.

Отмечается, что суда отрабатывают операции по обеспечению безопасности морского судоходства в сложных природных условиях за Северным полярным кругом.

"В эти непростые времена особенно важно обеспечивать постоянство наших операций на европейской сцене и одновременно принимать благоразумные меры по защите здоровья наших сил. Мы сохраняем приверженность делу продвижения безопасности и стабильности в регионе", - заявила командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.

#USNavy and @RoyalNavy working together in the #BarentsSea, while conducting maritime security operations in challenging environments above the Arctic Circle, to assert freedom of navigation and demonstrate seamless integration among allies.



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Суда ВМС США не заходили в Баренцево море с середины 1980-х годов. Уведомление об их заходе было направлено в министерство обороны России 1 мая.

Напомним, ранее американские ВМС официально ввели в боевую эксплуатацию подводную лодку USS Vermont.