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Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам

Это касается только сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок. 

Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам
Фото: EPA/UPG

Польша с 4 мая возобновляет выдачу рабочих виз украинцам. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на правительство Польской Республики.

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - говорится в сообщении. 

Прием заявителей с другой целью пока не будет осуществляться. При подаче документов заявители обязаны находиться в маске и перчатках, а также соблюдать дистанцию.

Напомним, что Вадим Пристайко назначен ответственным за переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабмин такие заявки уже поступают, и каждый запрос будет рассматриваться отдельно.

Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

Позднее Прстайко сообщил, что в ближайшее время за границу могут выехать несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организованы чартерные рейсы украинскими перевозчиками. 

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