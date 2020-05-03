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Лукашенко заявил, что не отменит парад 9 мая

"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам". 

Лукашенко заявил, что не отменит парад 9 мая
Фото: Белорусский партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко не намерен отменять парад 9 мая в Минске, несмотря на распространение коронавируса в стране, так как он имеет "глубокое идеологическое и эмоциональное значение". 

Об этом он заявил 3 мая на совещании, передает БЕЛТА.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди [участники войны] умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил президент.

При этом Лукашенко предупредил организаторов, что "никого тащить на это мероприятие не надо", поскольку и так есть "тысячи и тысячи" желающих его посетить, в частности, ветераны Второй мировой.

"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", - высказался белорусский лидер.

Он также отметил, что на парад хотят приехать депутаты и сенаторы из РФ и Беларусь готова обеспечить их перелетом. 

Лукашенко считает, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие "потому что оно будет организовано как положено".

Ранее ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе. По данным Минздрава, в стране зарегистрированы 16 705 случаев COVID-19, умерли 99 пациентов. За сутки в стране зарегистрировали 877 новых случаев заражения, накануне суточный прирост составил 911.

В конце апреля ООН призвала Беларусь, которая является единственной страной в Европе, где не действует карантин, ввести карантинные меры. С такой же рекомендацией выступил и ВОЗ. При этом президент Александр Лукашенко считает верным решением отказа от введения карантина.

Напомним, в Берлине отменили празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Также Путин распорядился перенести парад 9 мая в Москве на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. 

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