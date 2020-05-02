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Министр внутренних дел Молдовы заразился коронавирусом

Болезнь протекает в легкой форме.

Министр внутренних дел Молдовы заразился коронавирусом
Павел Войку
Фото: https://eadaily.com

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заразился коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Чтобы предотвратить появление ложной информации в СМИ, я хочу подтвердить тот факт, что после процедуры тестирования на новую вирусную инфекцию у меня подтвердили легкую форму Covid-19. Мне не нужна госпитализация, и сейчас я нахожусь дома на самоизоляции, состояние моего здоровья удовлетворительное", - написал Войку в субботу на своей странице в фейсбук.

Он заверил, что его болезнь "никоим образом не влияет на деятельность министерства".

В Министерстве здравоохранения Молдовы сообщили о 3980 случаях коронавируса в стране.

Из общего количества инфицированных 248 граждан находятся в тяжелом состоянии, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще 518 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, а состояние здоровья других оценивается как удовлетворительное.

В Минздраве также отметили, что коронавирусом инфицированы 1004 сотрудника системы здравоохранения.

От COVID-19 в стране умерли 124 человека.

Напомним, ранее коронавирусом переболел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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