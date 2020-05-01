Трамп заявил, что возобновит поездки по США со следующей недели

Президент США уже почти месяц находился в Белом доме из-за карантина.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях возобновить поездки по стране уже со следующей недели. Планируется, что первой его поездкой станет штат Аризона.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Думаю, я поеду в Аризону на следующей неделе, жду этого с нетерпением... И я собираюсь, я надеюсь, вскоре еще в Огайо... Мы начнем немного двигаться. Надеюсь, это не будет в далеком будущем, когда у нас будут масштабные турне, и люди будут сидеть рядом друг с другом", - заявил Трамп во время круглого стола с представителями бизнеса.

Президент США уже почти месяц находился в Белом доме, ограничив передвижение из-за вспышки коронавируса.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома сообщил в своем Twitter, что во вторник президент Трамп отправится в город Феникс, Аризона, и посетит компанию Honeywell, которая производят медицинское оборудование.

🚨🚨@realDonaldTrump will travel to Phoenix, Arizona, on Tuesday and visit a @honeywell facility to highlight critical medical equipment production and the addition of 500 manufacturing jobs in the state 🛠🇺🇸 h/t @KTAR923 | https://t.co/KFqa2BpUwm — Judd Deere (@JuddPDeere45) April 30, 2020

На прошлой неделе поездки по стране возобновил вице-президент США Майк Пенс, посетив штаты Висконсин и Миннесота.

Аризона является важным штатом во время президентских выборов, которые должны состояться в США в ноябре этого года. Губернатор штата до конца недели объявить, как и когда штат будет ослаблять карантинные ограничения, связанные со вспышкой коронавируса.

Напомним, в США количество больных коронавирусом уже превысило 1 млн человек.